Stuzzichino da aperitivo - Cruciverba

L'aperitivo è una bevanda alcolica o analcolica che si beve prima dei pasti per stimolare l'appetito. Può essere una bevanda miscelata o non miscelata, accompagnata o meno da stuzzichini. Molti aperitivi, come ad esempio il Negroni, sono compresi nella lista della International Bartenders Association (Cocktail ufficiali IBA).

I salatini sono piccoli biscotti e pasticcini salati diffusi in Italia che fungono da aperitivo.