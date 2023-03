Squadra di giocatori - Cruciverba

La pallavolo è uno sport di squadra, che si svolge tra due squadre con in campo sei giocatori e altri sei in panchina per ognuna delle squadre. Lo scopo del gioco è realizzare punti, facendo in modo che la palla tocchi terra nel campo avversario (fase di attacco), e impedire che la squadra avversaria possa fare altrettanto (fase di difesa).

Il termine team è la traduzione inglese di "squadra".