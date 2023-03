Sono vicine in Savoia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Savoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OI

Soluzione e Curiosità per: Sono vicine in Savoia Casa Savoia è una tra le più antiche dinastie d'Europa, attestata sin dalla fine del X secolo nel territorio del Regno di Borgogna. Nel secolo successivo la famiglia venne infeudata della Contea di Savoia, elevata poi a ducato nel XV secolo. Dal 1485 la casata rivendicò le corone dei regni crociati di Cipro, Gerusalemme e Armenia sebbene a Cipro regnasse Caterina Corner. Sigle Osteogenesis imperfecta o Osteogenesi imperfetta – malattia caratterizzata da eccessiva fragilità ossea Codici OI – codice ISO 3166-2:GW della Regione di Oio (Guinea-Bissau) Musica Oi! – sottogenere musicale del punk rock Guerra Oi (incrociatore) – incrociatore leggero giapponese in servizio durante la seconda guerra mondiale

O-I – carro armato superpesante giapponese costruito tra 1944 e 1945 Altro Oi – gruppo etnico del Laos

Oi – comune giapponese della prefettura di Fukui

Oi – società di telecomunicazioni brasiliana

