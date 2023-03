Sono lunghe per l insonne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono lunghe per l insonne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NOTTATE

Soluzione e Curiosità per: Sono lunghe per l insonne L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dall'incapacità di dormire, nonostante l'organismo ne abbia il reale bisogno fisiologico. Questo è associato a un cattivo funzionamento diurno, con sintomi quali stanchezza, irritabilità, difficoltà di apprendimento, mancato consolidamento della memoria, e una marcata perdita di interesse per lo svolgimento delle attività quotidiane. Il tutto ha un impatto psicologico non indifferente. La sua polarità opposta è l'ipersonnia. Coloro che ... Nel senso astronomico del termine, la notte è la parte del giorno che si alterna al dì. Si tratta dell'intervallo di tempo compreso tra il tramonto e l'alba, in cui il Sole rimane al di sotto dell'orizzonte. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Sono lunghe per l insonne : sono; lunghe; insonne; Senza quadri sono nude Così sono i frutti acerbi Lo sono i fratelli gemelli Ci sono quelli da golf Così sono dette certe donne belle e aggressive lunghe file di persone in attesa La lunghezza di un film lunghezza del contorno Astrid, la scrittrice svedese che ha creato Pippi Calzelunghe La scimmia con le braccia molto lunghe Fanno dormire l insonne Lo è la notte insonne Le passa l insonne Un vigile insonne Stravolge... l insonne Cerca altre Definizioni