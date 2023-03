Sono in fibra di carbonio in certe biciclette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono in fibra di carbonio in certe biciclette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TELAI

Soluzione e Curiosità per: Sono in fibra di carbonio in certe biciclette Ferrara (Fràra Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['fra:ra] in dialetto ferrarese) è un comune italiano di 129 326 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. La serigrafia o stampa serigrafica è una tecnica di stampa di tipo permeografico che oggi utilizza come matrice un tessuto di poliestere, un tessuto di acciaio o un tessuto in nylon teso su un riquadro in alluminio, metallo verniciato o legno definito "quadro serigrafico" o "telaio serigrafico". Il tessuto utilizzato è detto anche "tessuto per serigrafia" o "tessuto serigrafico". Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

