Si smorza sulla spiaggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si smorza sulla spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ONDA

Significato/Curiosita : Si smorza sulla spiaggia

Costituisce la principale arma d'attacco nel mini-volley. è il colpo che smorza il rimbalzo della palla provocando un volo cortissimo e una veloce ricaduta... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi onda (disambigua). con onda, in fisica, si indica una perturbazione che nasce da una sorgente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

