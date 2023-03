Servono per costruire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per costruire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MATERIALI

Soluzione e Curiosità per: Servono per costruire Forge of Empires è un gioco online di strategia prodotta dal marchio tedesco Innogames. Il gioco si basa sull'evoluzione dell'uomo e delle sue tecnologie. Le principali risorse del gioco sono: le monete, i materiali, i beni, le medaglie, i diamanti e i punti forge, che servono per avanzare nelle ricerche ed alzare di livello i propri GE (Grandi Edifici). Le monete servono per costruire edifici, produrre beni, sbloccare ricerche e comprare espansioni. Il termine materiale fa riferimento alla specifica natura chimico-fisica di un corpo (quale può essere ad esempio un manufatto, un minerale o un tessuto vegetale o animale) alla quale sia possibile associare a livello macroscopico un insieme di proprietà fisiche e tecnologiche (ad esempio: densità, conducibilità termica). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

