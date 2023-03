Le serrano i soldati - Cruciverba

Eurialo e Niso (in latino: Nisus et Euryalus) sono due personaggi che compaiono in due episodi dell'Eneide di Virgilio. Giovani guerrieri profughi di Troia, con le loro morti costituiscono un grande esempio di lealtà e di altri valori che Virgilio teneva a riportare in vita con la sua opera.

Il termine file (dalla lingua inglese, pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['fal], italianizzata in Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'fail/, traducibile come "fascicolo" o "archivio"), in informatica, indica un contenitore, o, appunto, un fascicolo di informazioni/dati in formato digitale, tipicamente presenti su un supporto digitale di memorizzazione opportunamente formattato in un determinato file system. Le informazioni scritte/codificate al suo interno sono leggibili solo tramite uno specifico software in grado di effettuare l'operazione.