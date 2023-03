Lo seguono le pratiche - Cruciverba

La cavigliera (chiamata anche catena alla caviglia o braccialetto alla caviglia) è un gioiello portato alla caviglia. Le cavigliere (e gli anelli da piede) vennero indossate, per almeno oltre ottomila anni, dalle ragazze e dalle donne dell'Asia meridionale (dove è comunemente noto come pattilu, payal, golusu e, talvolta, come nupur); vennero indossati anche dalle donne egiziane, sin dai tempi predinastici; negli Stati Uniti, sia le cavigliere ...

ITER (acronimo di International Thermonuclear Experimental Reactor, inteso anche nel significato originale latino di "percorso" o "cammino") è un progetto internazionale che si propone di realizzare un reattore a fusione nucleare di tipo sperimentale, in grado di produrre un plasma di fusione con più potenza rispetto alla potenza richiesta per riscaldare il plasma stesso. Il reattore è progettato per essere equivalente a un reattore di potenza zero (netto). Nello specifico, ITER è un reattore deuterio-trizio in cui il confinamento del plasma è ottenuto in un campo magnetico all'interno di una macchina denominata tokamak.