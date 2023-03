Il Rosberg campione del mondo di F. 1 2016 - Cruciverba

Il campionato mondiale di Formula 1 2016 organizzato dalla FIA è stata, nella storia della categoria, la 67ª stagione ad assegnare il campionato piloti e la 59ª ad assegnare il campionato costruttori. È iniziato il 20 marzo ed è terminata il 27 novembre, dopo 21 gare, due in più della stagione precedente.

Nico Erik Rosberg (in tedesco: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['zbk]; in finlandese: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['rusbæri]; Wiesbaden, 27 giugno 1985) è un ex pilota automobilistico tedesco con cittadinanza finlandese, campione del mondo di Formula 1 nel 2016.