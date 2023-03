Riunisce i vescovi italiani - Cruciverba

La Caritas Italiana è un ente confessionale della CEI (Conferenza Episcopale nella lingua Italiana, l'unione permanente dei vescovi cattolici in Italia) per la promozione della carità. Si prefigge lo scopo di promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione ...

Il Cei-Rigotti è un fucile a fuoco selettivo semiautomatico/automatico progettato in Italia agli inizi del XX secolo.