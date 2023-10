Ripone arredi e paramenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripone arredi e paramenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SAGRESTANO

Significato/Curiosita : Ripone arredi e paramenti

Un sacrestano (anche sagrestano o sacrista) è una persona incaricata di tenere in ordine la sacrestia, la chiesa e il loro contenuto. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Ripone arredi e paramenti : ripone; arredi; paramenti; La ripone il magazziniere; Li ripone il sagrestano; Si ripone nei cassetti; Si ripone va in un sarcofago; Vi si ripone il fazzoletto; Vi si ripone l automobile; Li ripone il meccanico; Vende arredi per terrazzi; Custodisce gli arredi della scena; Vendono arredi e oggetti vintage di pregio; L azienda svedese di mobili e arredi per la casa; arredi sacri cristiani per esporre ostie; arredi esterni per piante ornamentali; Abiti o arredi sacri; Ripostiglio in cui si ripongono i paramenti sacri; paramenti sacri; I paramenti che i sacerdoti incrociano sul petto; I paramenti della chiesa; Tra quelli sacri ci sono i paramenti del sacerdote; Vi si conservano i paramenti per la Messa; paramenti liturgici;

Cerca altre Definizioni