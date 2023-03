Si regola per far centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si regola per far centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TIRO

Soluzione e Curiosità per: Si regola per far centro La regola dei terzi è un accorgimento che è stato utilizzato per secoli dai pittori ed è tuttora molto diffuso nella composizione di una fotografia. Dividendo l'immagine in terzi e ponendo il soggetto in uno dei punti di intersezione delle linee immaginarie ottenute, si ritiene che l'immagine risulti più dinamica (rispetto a una composizione che pone il soggetto al suo centro), ma armonica al tempo stesso. La regola è talmente popolare che alcune macchine fotografiche sono dotate di ... Geografia Tiro – città antica nell'odierno Libano

– città antica nell'odierno Libano Tiro – città moderna del Libano e capoluogo del distretto omonimo

– città moderna del Libano e capoluogo del distretto omonimo Tiro – comune della Guinea nella Regione di Faranah

– comune della Guinea nella Regione di Faranah Tiro – villaggio della contea di Crawford, Ohio, Stati Uniti d'America Sport Tiro – dizione utilizzata ai Giochi olimpici ed in altre manifestazioni multisportive per indicare congiuntamente le gare di tiro a segno e di tiro a volo

– dizione utilizzata ai Giochi olimpici ed in altre manifestazioni multisportive per indicare congiuntamente le gare di tiro a segno e di tiro a volo Tiro a segno – pratica che consiste nel colpire un bersaglio con un'arma da fuoco

– pratica che consiste nel colpire un bersaglio con un'arma da fuoco Tiro a volo – pratica che consiste nel colpire un bersaglio in volo con un'arma da fuoco

– pratica che consiste nel colpire un bersaglio in volo con un'arma da fuoco Tiro con l'arco – pratica che consiste nel colpire un bersaglio con delle frecce tirate con un arco

– pratica che consiste nel colpire un bersaglio con delle frecce tirate con un arco Tiro alla fune – pratica che vede contrapposte due squadre che si sfidano in una gara di forza

– pratica che vede contrapposte due squadre che si sfidano in una gara di forza Tiro – fondamentale della pallacanestro (vedi anche Tiro libero e Tiro da tre) Altro Tiro – figura della mitologia greca

– figura della mitologia greca Tiro – veicolo trainato da animali e gli animali stessi

– veicolo trainato da animali e gli animali stessi Tiro – lancio di proiettili balistici

– lancio di proiettili balistici Tiro – elemento di disposizione di un campo in araldica Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «tiro» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Si regola per far centro : regola; centro; regolamento Internazionale Carrozze Irregolare, insolita Compie voli regolari regola l aviazione civile regolare la bilancia Collocarsi in centro Un centro nel Parco Nazionale d Abruzzo Vale in pieno centro Classe in centro Marciare... in centro Cerca altre Definizioni