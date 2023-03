Regnava in Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regnava in Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARAONE

Soluzione e Curiosità per: Regnava in Egitto Ipàzia (in greco antico: pata, Hypatía, in latino: Hypatia; Alessandria d'Egitto, 355 – Alessandria d'Egitto, marzo 415) è stata una matematica, astronoma e ... Il faraone era il sovrano dell'antico Egitto. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Regnava in Egitto : regnava; egitto; La biblica costruzione in cui regnava il caos regnava nell antico Egitto regnava prima della creazione del mondo regnava assieme a Proserpina nell Oltretomba Su di loro regnava il leggendario Achille Regnante dell Antico egitto La più celebre regina d egitto Fu presidente dell egitto negli Anni 70 Fu il presidente dell egitto negli Anni 70 Lo decifra un egittologo