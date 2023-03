Rapidità di riflessi - Cruciverba

Un'avventura dinamica (o avventura arcade) è un tipo di videogioco che combina elementi del genere avventura e del genere d'azione. Vengono infatti chiamati anche videogiochi di azione/avventura (o action-adventure in inglese). Il genere è molto vario e diffuso già dagli anni '80.

Il termine DEFCON (acronimo per indicare la locuzione della inglese DEFense readiness CONdition, in italiano "condizione di prontezza difensiva") indica lo stato di allerta delle forze armate degli Stati Uniti d'America. Sono previsti cinque gradi di allerta, che passano da DEFCON 5, il livello più basso, a DEFCON 1, indicante una guerra nucleare imminente o già in corso.