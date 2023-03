C è quella d Appello e quella dei Conti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella d Appello e quella dei Conti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CORTE

Soluzione e Curiosità per: C e quella d Appello e quella dei Conti La Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale, con funzioni di controllo e giurisdizionali, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana, che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo. Architettura e urbanistica Corte – spazio scoperto, delimitato da un fabbricato Corte lombarda – tipologia architettonica Corte – elemento tipico dell'urbanistica veneziana Corte salentina

– spazio scoperto, delimitato da un fabbricato Diritto e politica Corte – per indicare certi giudici e uffici giudiziari: Corte d'appello Corte d'assise Corte dei conti Corte costituzionale Corte di giustizia dell'Unione europea Corte dei conti europea Corte marziale Corte penale internazionale Corte internazionale di giustizia Nell'accezione di tribunale supremo è frequente l'uso del termine di corte suprema, più raro quello di alta corte.

– per indicare certi giudici e uffici giudiziari: Corte – insieme di personaggi (cortigiani) che circondano un sovrano o simile

– insieme di personaggi (cortigiani) che circondano un sovrano o simile Corte regia – centro amministrativo

– centro amministrativo Corte – tribunale medievale di un Signore feudale Geografia Corte di Casale – pieve lombarda

– pieve lombarda Corte – città della Corsica

– città della Corsica Corte de' Cortesi con Cignone – comune italiano in provincia di Cremona

– comune italiano in provincia di Cremona Corte de' Frati – comune italiano in provincia di Cremona

– comune italiano in provincia di Cremona Corte Franca – comune italiano in provincia di Brescia

– comune italiano in provincia di Brescia Corte Palasio – comune italiano in provincia di Lodi

– comune italiano in provincia di Lodi Corte Brugnatella – comune italiano

– comune italiano Corte Lambruschini – quartiere di Genova

– quartiere di Genova Corte – frazione del comune di Piove di Sacco in provincia di Padova

– frazione del comune di Piove di Sacco in provincia di Padova Corte – frazione di Calolziocorte in provincia di Lecco

– frazione di Calolziocorte in provincia di Lecco Corte – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno

– frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno Corte – insediamento di Capodistria in Slovenia Storia Corte – in ambito feudale, edifici dove il signore soggiornava

– in ambito feudale, edifici dove il signore soggiornava Corte regia ("cortemaggiore") – reggia di un sovrano

("cortemaggiore") – reggia di un sovrano Corte d'amore o corte aristocratica – ambiente culturale della poesia trobadorica nella Provenza dell'XI secolo Persone Cesare Corte – pittore ed architetto italiano

– pittore ed architetto italiano Davide Corte – pittore italiano

– pittore italiano Mario Corte – attore, regista e doppiatore italiano

– attore, regista e doppiatore italiano Valerio Corte – pittore, letterato ed alchimista italiano Pagine correlate Corti Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Corte» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

