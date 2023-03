In quel luogo lontano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quel luogo lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LA

Soluzione e Curiosità per: In quel luogo lontano Quel che resta del giorno (The Remains of the Day) è il terzo romanzo dello scrittore nippo-britannico Kazuo Ishiguro, pubblicato nel 1989. Vinse il premio Booker lo stesso anno e fu il primo vero successo di vendite dell'autore. Sigle Latex Agglutination – agglutinazione al lattice

– agglutinazione al lattice Lega araba

Los Angeles – città degli Stati Uniti

– città degli Stati Uniti Lossless Audio – algoritmo di compressione dati senza perdita

– algoritmo di compressione dati senza perdita Louisiana – stato degli Stati Uniti

– stato degli Stati Uniti Leukocyte Adhesion Deficiency Chimica La – simbolo chimico del lantanio Codici LA – codice vettore IATA di LATAM Airlines

la – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua latina

LA – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Laos

LA – codice ISO 3166-2:GN di Labé (Guinea)

LA – codice ISO 3166-2:ID di Lampung (Indonesia)

LA – codice ISO 3166-2:MD di Lapuna (Moldavia)

LA – codice ISO 3166-2:NG dello stato di Lagos (Nigeria)

LA – codice ISO 3166-2:TL di Lautém (Timor Est)

LA – codice ISO 3166-2:US della Louisiana (Stati Uniti)

LA – codice ISO 3166-2:UY di Lavalleja (Uruguay)

LA – codice ISO 3166-2:YE di Lahij (Yemen) Informatica .la – dominio di primo livello del Laos Musica La – nota musicale

– nota musicale L.A. – traccia dell'album Time Fades Away di Neil Young del 1973

– traccia dell'album di Neil Young del 1973 L.A. (Light Album) – album dei The Beach Boys del 1979

– album dei The Beach Boys del 1979 L.A. – traccia dell'album Figure 8 di Elliott Smith del 2000, presente anche in Guitar Hero 5

– traccia dell'album di Elliott Smith del 2000, presente anche in L.A. – EP di Teddy Thompson del 2001

– EP di Teddy Thompson del 2001 La – singolo di Old Man River del 2007

– singolo di Old Man River del 2007 L.A. – singolo di Amy Macdonald del 2007 Altro La – città del Laos

– città del Laos LA – targa automobilistica di Landeck (Austria)

LA – targa automobilistica di Landshut (Germania)

La – articolo determinativo femminile singolare

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

