Quartiere londinese ricco di ristoranti - Cruciverba

Suits è una serie televisiva statunitense di genere legal drama creata da Aaron Korsh, trasmessa in prima visione assoluta negli Stati Uniti dalla rete via cavo USA Network dal 23 giugno 2011 al 25 settembre 2019 per nove stagioni.

Ultima notte a Soho (Last Night in Soho) è un film del 2021 diretto da Edgar Wright.