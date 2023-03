Il quadrupede noto per la sua indolenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il quadrupede noto per la sua indolenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASINO

Soluzione e Curiosità per: Il quadrupede noto per la sua indolenza L'asino (Equus africanus asinus Linnaeus, 1758), detto anche somaro, è un mammifero perissodattilo della famiglia Equidae. Deriva dall'asino selvatico africano (Equus africanus) attraverso una selezione della sottospecie nubiana (E. a. africanus). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

