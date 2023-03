Si può dire porgendo - Cruciverba

L'energia di ionizzazione di un atomo o di una molecola è l'energia minima richiesta per allontanare un elettrone e portarlo a distanza infinita, allo zero assoluto, e in condizioni di energia cinetica nulla. Quindi l'energia necessaria per far avvenire il seguente processo:

Codici

to – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tongana

TO – codice FIPS 10-4 del Togo

TO – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Tonga

TO – codice ISO 3166-2:BR dello stato di Tocantins (Brasile)

TO – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Toledo (Spagna)

TO – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Tougué (Guinea)

TO – codice ISO 3166-2:GT del dipartimento di Totonicapán (Guatemala)

TO – codice ISO 3166-2:GW della regione di Tombali (Guinea-Bissau)

TO – codice ISO 3166-2:HU della provincia di Tolna (Ungheria)

TO – codice ISO 3166-2:IT della Città metropolitana di Torino (Italia)

TO – codice ISO 3166-2:SO del Tug Dair (Somalia)

TO – codice ISO 3166-2:UZ della regione di Tashkent (Uzbekistan)

Geografia

Tô – distretto della provincia di Sissili (Burkina Faso)

Informatica

.to – dominio di primo livello di Tonga

Persone

Kenneth To – nuotatore hongkonghese

Altro

TO – targa automobilistica di Torgau-Oschatz (Germania)

TO – targa automobilistica del distretto di Topolcany (Slovacchia)

TO – targa automobilistica di Torino (Italia)

TO-(seguito da un numero) – contenitore (package) per componenti elettronici, definito dallo standard JEDEC

To – kana giapponese

