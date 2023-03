Il punto in cui sparisce il Sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il punto in cui sparisce il Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OVEST

Soluzione e Curiosità per: Il punto in cui sparisce il Sole L'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è Au (dal latino aurum). È un metallo di transizione tenero, pesante, duttile, malleabile di colore giallo, dovuto all'assorbimento delle lunghezze d'onda del blu dalla luce incidente. L'ovest è uno dei quattro punti o direzioni cardinali, è opposto all'est e perpendicolare a nord e sud. È sinonimo di occidente e ponente. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

