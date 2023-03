La provincia di Cortina d Ampezzo - Cruciverba

Cortina d'Ampezzo (Anpezo in ladino, Haiden o Hayden in tedesco) è un comune italiano di 5 546 abitanti della provincia di Belluno in Veneto, posto nella regione storico-geografica della Ladinia.

Belluno () (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/bel'luno/, Belun in veneto bellunese, Belum o Belun in ladino) è un comune italiano di 35 529 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Veneto.