Profondamente detestata - Cruciverba

Maria Teresa Raffaella di Spagna (María Teresa Antonia Rafaela; Madrid, 11 giugno 1726 – Versailles, 22 luglio 1746) fu Infanta di Spagna per nascita ed in seguito moglie di Luigi, Delfino di Francia, figlio di Luigi XV di Francia. Morì di parto all'età di venti anni senza lasciare discendenza sopravvissuta.

La donna più odiata d'America (The Most Hated Woman in America) è un film drammatico biografico americano diretto da Tommy O'Haver e sceneggiato da lui e Irene Turner. Il film è stato presentato in anteprima mondiale a South by Southwest il 14 marzo 2017. Il film è stato distribuito il 24 marzo 2017 da Netflix.