La posata per i liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La posata per i liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CUCCHIAIO

Soluzione e Curiosità per: La posata per i liquidi Il mestolo è una posata usata per servire o rimestare durante la cottura cibi prevalentemente liquidi. Il Cucchiaio di legno (in inglese Wooden Spoon) consiste in un simbolico titolo secondario del torneo di rugby chiamato Sei Nazioni e viene attribuito alla squadra che si classifica all'ultimo posto. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

