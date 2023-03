Un porto giapponese - Cruciverba

La guerra russo-giapponese (in giapponese Nichirosenso, in russo: - Russko-japonskaja vojna; 8 febbraio 1904 — 5 settembre 1905) oppose le ambizioni imperialistiche dell'Impero russo e dell'Impero giapponese per il controllo della Manciuria e della Corea. I principali teatri di operazione ...

Aomori ( Aomori-shi) è una città del Giappone, capoluogo della prefettura omonima sull'isola di Honshu. Nel 2020 la città contava circa 270.000 abitanti.