La più popolosa città della California - Cruciverba

Pasadena è un comune (city) degli Stati Uniti d'America della contea di Los Angeles nello Stato della California. La popolazione era di 137 122 persone al censimento del 2010, il che la rende la nona città più popolosa della contea di Los Angeles, la 40ª città più popolosa dello stato, e la 165ª città più popolosa della nazione. Pasadena è anche il centro più popolato ed importante della valle di San Gabriel.

Los Angeles (pronuncia italiana AFI : /lo'zaneles/; inglese: /ls 'ændls/; spagnola: /los'axeles/), abbreviato in L.A., è una città degli Stati Uniti capoluogo dell'omonima contea nello Stato della California. Con 4 041 707 abitanti nel 2020, è la città più grande dello stato della California, degli Stati Uniti occidentali e la seconda più popolosa del Paese dopo New York. Fondata dagli spagnoli come El Pueblo de Nuestra Señora la Reina Virgen de los Ángeles del Río de la Porciúncula de Asís, ovvero "Il villaggio di Nostra Signora la Regina Vergine degli Angeli del fiume della Porziuncola d'Assisi", assurse allo status di città il 9 giugno 1850, cinque mesi prima che la California diventasse il trentesimo Stato dell'Unione. Centro economico e scientifico di rilevanza internazionale, è inoltre la capitale mondiale dell'industria cinematografica, in modo particolare uno dei sobborghi più famosi della città, ovvero la celebre Hollywood. A Los Angeles e dintorni risiedono numerosi personaggi del cinema e dello spettacolo statunitense e internazionale, oltre che per la rilevanza internazionale della città, anche grazie alle lussuose località balneari limitrofe.