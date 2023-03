È piccolo in Francia - Cruciverba

Il piccolo principe (Le Petit Prince) è un racconto di Antoine de Saint-Exupéry, il più conosciuto della sua produzione letteraria, pubblicato il 6 aprile 1943 a New York da Reynal & Hitchcock nella traduzione inglese (The Little Prince, tradotto dal francese da Katherine Woods) e qualche giorno dopo sempre da Reynal & Hitchcock nell'originale francese. Solo nel 1945, dopo la scomparsa dell'autore, fu pubblicato in Francia a Parigi da Gallimard. Il ...

Astronomia

7740 Petit – asteroide della fascia principale

Persone

Petit , soprannome di Armando Gonçalves Teixeira – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese

, soprannome di – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese Adrien Petit – ciclista francese

– ciclista francese Alexis Thérèse Petit – fisico e docente francese

– fisico e docente francese Arnaud Petit – arrampicatore, alpinista e guida alpina francese

– arrampicatore, alpinista e guida alpina francese Carlos A. Petit – sceneggiatore argentino

– sceneggiatore argentino Charles Frédéric Petit – arciere francese

– arciere francese Corine Petit – ex calciatrice francese

– ex calciatrice francese Emmanuel Petit – ex calciatore francese

– ex calciatore francese François Petit – arrampicatore francese

– arrampicatore francese François Petit – attore statunitense

– attore statunitense Frédéric Petit – pilota motociclistico francese

– pilota motociclistico francese Jean Petit – allenatore di calcio ed ex calciatore francese

– allenatore di calcio ed ex calciatore francese Jean Petit – calciatore belga

– calciatore belga Jean-Louis Petit – chirurgo francese

– chirurgo francese Jean-Pierre Petit – studioso francese

– studioso francese Louis Petit de Julleville – storico, linguista e docente francese

– storico, linguista e docente francese Philippe Petit – funambolo, mimo e giocoliere francese

– funambolo, mimo e giocoliere francese Pierre Petit – fotografo francese

– fotografo francese René Petit – calciatore e ingegnere francese

– calciatore e ingegnere francese Roland Petit – coreografo e danzatore francese

– coreografo e danzatore francese Thibaut Petit – allenatore di pallacanestro belga

