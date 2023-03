Pescara - Cruciverba

Pescara (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pe'skara/, , Pescara Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pe'skar/ in abruzzese, Pescara Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/p'skar/ in dialetto pescarese) è un comune italiano di 118 657 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in ...

Sigle

Parlamento europeo – assemblea parlamentare dell'Unione europea

– assemblea parlamentare dell'Unione europea Port Elizabeth – città sudafricana

– città sudafricana Portable Executable – formato file

– formato file Public Enemy – gruppo musicale hip hop statunitense

– gruppo musicale hip hop statunitense Punti esperienza – punteggio usato nei giochi di ruolo

– punteggio usato nei giochi di ruolo Per esempio

Piano di Evacuazione

PE (Protective Earth) – conduttore di protezione di un impianto elettrico

Chimica

PE – sigla DIN 7728 e 16780 del polietilene

Codici

PE – codice vettore IATA di Air Europe Italy

– codice vettore IATA di Air Europe Italy PE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Perù

– codice ISO 3166-1 alpha-2 del Perù PE – codice ISO 3166-2:BR di Pernambuco (Brasile)

– codice ISO 3166-2:BR di Pernambuco (Brasile) PE – codice ISO 3166-2:CA dell'Isola del Principe Edoardo (Canada)

– codice ISO 3166-2:CA dell'Isola del Principe Edoardo (Canada) PE – codice ISO 3166-2:GT di El Petén (Guatemala)

– codice ISO 3166-2:GT di El Petén (Guatemala) PE – codice ISO 3166-2:HU di Pest (Ungheria)

– codice ISO 3166-2:HU di Pest (Ungheria) PE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Pescara (Italia)

Economia

Pe o P/E – rapporto prezzo-utili di un'azione (dall'inglese Price/Earnings)

Etichettatura tessile

PE – sigla della denominazione della fibra polietilenica

Fisica

Pe – numero di Péclet

– numero di Péclet P e – flusso radiante

Informatica

Portable Executable – formato file

– formato file .pe – dominio di primo livello del Perù

Altro