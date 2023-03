Patrick... in famiglia - Cruciverba

La famiglia Addams (in inglese The Addams Family) è un gruppo di personaggi creato da Charles Addams a partire dal 1938 e protagonista di una serie di vignette che dagli anni sessanta hanno ispirato la realizzazione di opere in diversi altri media come serie televisive, cartoni animati, lungometraggi, oltre a vario merchandising comprendente tra l'altro: arcade game (tra cui il flipper più venduto della storia), videogiochi, giochi da tavolo, ...

Codici

PAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Patna (India)

PAT – posizione assicurativa territoriale, assegnato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Geografia

Pat – luogo nei pressi di Gerusalemme

Pat – comune della contea di Zala (Ungheria)

Onomastica

Pat – abbreviazione di Patrick , corrispondente all'italiano Patrizio

Pat – abbreviazione di Patricia, corrispondente all'italiano Patrizia

Sigle

Pattinatori Artistici Torino

Piano assetto del territorio (urbanistica)

(urbanistica) Port Address Translation

Processo amministrativo telematico

Prodotto agroalimentare tradizionale – denominazione istituita e riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

– denominazione istituita e riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Provincia autonoma di Trento

Pio Albergo Trivulzio

Pier Attilio Trivulzio

Sport

Pat – acronimo inglese di Point after touchdown, nel football americano è la conversione (o trasformazione) del touchdown

Acronimi