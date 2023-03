Lo è ogni buon pugile - Cruciverba

Il pugilato (chiamato anche con il nome francese boxe o inglese boxing) è uno sport da combattimento in cui due persone, che di solito indossano guanti protettivi e altri dispositivi di protezione (come fasce per le mani e paradenti), si affrontano colpendosi a pugni per una durata di tempo predeterminata in un apposito ring di pugilato.

Dereck Chisora (Mbare, 29 dicembre 1983) è un pugile zimbabwese con cittadinanza britannica.