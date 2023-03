Noto passo a nord di Genova - Cruciverba

Genova (, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'nova/, localmente Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'enova/, Zêna in ligure Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'zena/) è un comune italiano di 558 805 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana, della regione ...

Il passo dei Giovi (passo di Zoi Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'pasu di 'zui/ in ligure) è un valico dell'Appennino Ligure posto a quota 472 m s.l.m., lungo la SS 35 nel tratto tra Mignanego e Busalla, conosciuto in geologia come "depressione dei Giovi".