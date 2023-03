I TG non nazionali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I TG non nazionali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : REGIONALI

Soluzione e Curiosità per: I TG non nazionali Il TG3 è il telegiornale di Rai 3. L'italiano regionale è ognuna delle varietà della lingua italiana, specifica di un'area geografica, che possiede caratteristiche intermedie tra il cosiddetto "italiano standard" e gli altri idiomi di uso locale (lingue o dialetti che siano). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

