Non ne ha il glabro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ne ha il glabro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BARBA

Soluzione e Curiosità per: Non ne ha il glabro Rodolfo il Glabro, traduzione italiana più frequente del latino Glaber Rodulfus (980/985 circa – 1046/1047), fu monaco benedettino legato a Saint-Bénigne di Digione, a Saint-Germain d'Auxerre e a Cluny. Cronista d'età medievale, è noto per aver scritto le opere Historiarum libri quinque e Vita Willelmi abbatis. La barba è l'insieme dei peli che, tendenzialmente, ricoprono la sporgenza fra la bocca e il naso (baffi), oppure presenta una crescita attraverso le guance, ed in particolare, il mento e parte del collo, la cui apparizione segna nell'uomo il passaggio dall'adolescenza alla virilità. È uno dei caratteri sessuali secondari maschili. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Non ne ha il glabro : glabro; Tuli altro che glabro Tutt altro che glabro Contrario di glabro glabro, liscio, levigato Rendere... glabro Cerca altre Definizioni