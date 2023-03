Se non c è, alcuni non riescono a dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non c è, alcuni non riescono a dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BUIO

Soluzione e Curiosità per: Se non c e alcuni non riescono a dormire L'insonnia è un disturbo del sonno caratterizzato dall'incapacità di dormire, nonostante l'organismo ne abbia il reale bisogno fisiologico. Questo è associato a un cattivo funzionamento diurno, con sintomi quali stanchezza, irritabilità, difficoltà di apprendimento, mancato consolidamento della memoria, e una marcata perdita di interesse per lo svolgimento delle attività quotidiane. Il tutto ha un impatto psicologico non indifferente. La sua polarità opposta è l'ipersonnia. Coloro che ... Oscurità Cinema Buio – film del 2009 diretto da Giulia Oriani

– film del 2009 diretto da Giulia Oriani Buio – cortometraggio del 2012 diretto da Jacopo Cullin

– cortometraggio del 2012 diretto da Jacopo Cullin Buio – film del 2019 diretto da Emanuela Rossi Letteratura Buio – raccolta di racconti di Dacia Maraini del 1999

– raccolta di racconti di Dacia Maraini del 1999 Buio – saggio di Paolo Mauri del 2007 Televisione Buio – miniserie televisiva Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «buio» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

