I mostriciattoli come Pikachu dei cartoni animati - Cruciverba

Pokémon ( Pokemon, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'pkemon/ in italiano, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale."> [pokemo] in giapponese) è un media franchise giapponese di proprietà della The Pokémon Company, creato nel 1996 da Satoshi Tajiri. Esso è incentrato su delle creature immaginarie chiamate "Pokémon", che gli umani possono catturare, allenare e far combattere per divertimento. Il franchise nasce come coppia di videogiochi sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo per la console portatile Game Boy. L'enorme successo ottenuto in tutto il mondo ha portato alla creazione di ulteriori videogiochi, anime, film, manga, un gioco di carte collezionabili, libri e innumerevoli gadget e giocattoli.