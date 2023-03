È morbida come il toffee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È morbida come il toffee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MOU

Soluzione e Curiosità per: e morbida come il toffee Il toffee ( AFI: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'tffi/), termine talvolta adattato in toffe (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'tffe/), o il mou (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/mu/), è una preparazione dolciaria di origine inglese a base di ... Erica Mou, pseudonimo di Erica Musci (Trani, 6 aprile 1990), è una cantautrice italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

È morbida come il toffee : morbida; come; toffee; morbida come certe maglie morbida al tatto Liscia e morbida morbida zuppa passata Peluria corta e morbida I funghi come i porcini Altrettanto, come sopra I mostriciattoli come Pikachu dei cartoni animati Un tasto del PC come Ctrl e Alt Albero che si usava come sostegno delle viti