In mezzo alle molecole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo alle molecole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EC

Soluzione e Curiosità per: In mezzo alle molecole Le molecole elencate di seguito sono state rilevate mediante spettroscopia. Le loro caratteristiche spettrali sono generate da transizioni di elettroni tra diversi livelli di energia, o da spettri rotazionali o vibrazionali. Il rilevamento di solito si verifica mediante analisi delle onde radio, microonde o suddivisioni a infrarossi dello spettro. Sigle Enzyme Commission – commissione che si occupa della classificazione EC degli enzimi

– commissione che si occupa della classificazione EC degli enzimi Eurocity – un tipo di treno

– un tipo di treno European Commission – Commissione europea

– Commissione europea European Community – Comunità Europea

– Comunità Europea European Council – Consiglio Europeo Codici EC – codice vettore IATA di Avialeasing

EC – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Ecuador

EC – codice ISO 3166-2:ZA di Eastern Cape (Sudafrica) Biologia EC – sistema di classificazione degli enzimi Informatica .ec – dominio di primo livello dell'Ecuador Fisica EC – Cattura elettronica decadimento fisico Mineralogia EC – abbreviazione di reticolo esagonale compatto

Ec – abbreviazione di ecandrewsite Sport EC – abbreviazione di Esporte Clube (club sportivo) presente nella denominazione di squadre sportive dei paesi di lingua portoghese, o di Eishockey Club (club di hockey su ghiaccio) nei paesi di lingua tedesca

(club sportivo) presente nella denominazione di squadre sportive dei paesi di lingua portoghese, o di (club di hockey su ghiaccio) nei paesi di lingua tedesca EC – nei ruoli del baseball, esterno centro Altro EC – Eddy Current Test nei controlli non distruttivi

EC Comics – casa editrice di fumetti

– casa editrice di fumetti E/C – sigla che significa estratto conto Note Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

