In mezzo all Etna - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : TN

Soluzione e Curiosità per: In mezzo all Etna L'Etna (detto anche Mongibello, Muncibbeu in siciliano) è uno stratovulcano complesso della Sicilia originatosi nel Quaternario, ed è il più alto vulcano attivo della placca euroasiatica. Le sue frequenti eruzioni nel corso del tempo hanno modificato, a volte anche profondamente, il paesaggio circostante e in tante occasioni hanno costituito una minaccia per gli insediamenti abitativi nati nel tempo alle sue pendici. Il 21 giugno 2013, la XXXVII sessione del Comitato ... Codici TN – codice vettore IATA di Air Tahiti Nui

TN – codice FIPS 10-4 di Tonga

TN – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua tswana

TN – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Tunisia

TN – codice ISO 3166-2:IN di Tamil Nadu (India)

TN – codice ISO 3166-2:IT della provincia autonoma di Trento (Italia)

TN – codice ISO 3166-2:LY del distretto di Tagiura e al-Nawahi al-Arba (Libia)

TN – codice ISO 3166-2:US del Tennessee (Stati Uniti) Informatica .tn – dominio di primo livello della Tunisia Termini scientifici TN – twisted nematic , famiglia di pannelli a cristalli liquidi di tipo TFT

, famiglia di pannelli a cristalli liquidi di tipo TFT TN – Trasposone (quando immediatamente seguita da un numero), una sequenza di DNA che può cambiare posizione Altro TN – simbolo del teranewton

TN – targa automobilistica di North Tipperary (Repubblica d'Irlanda)

TN – targa automobilistica di Trencín (Slovacchia)

TN – sigla della Provincia di Trento (provincia italiana)

TN – abbreviazione del gruppo Telenorba

TN – Terra-Neutro, identificativo dello stato del conduttore neutro e della situazione delle masse di un sistema elettrico Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

