Messi in stretto rapporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Messi in stretto rapporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORRELATI

Soluzione e Curiosità per: Messi in stretto rapporto Mal di pietre (Mal de pierres) è un film del 2016 diretto da Nicole Garcia, con protagonista Marion Cotillard. Un potenziale evento-correlato (sigla ERP dall'inglese event-related potential) è una risposta cerebrale misurabile, che si forma direttamente come risultato di un pensiero oppure di una percezione. In una definizione più formale, è qualsiasi risposta elettrofisiologica a uno stimolo interno oppure esterno. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

