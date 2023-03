Un mare in parte italiano - Cruciverba

Mare nostrum fu il nome romano per il Mar Mediterraneo. Negli anni successivi al Risorgimento, il termine venne ripreso dai nazionalisti italiani, che vedevano l'Italia come stato successore dell'Impero romano e che quindi, come tale, avrebbe dovuto riprendere il controllo degli ex territori romani nel Mediterraneo.

Il mar Ionio (in greco: ao, Iónio Pélagos) è un bacino del mar Mediterraneo orientale, situato tra la Sicilia, l'Italia meridionale (Puglia, Basilicata e Calabria), l'Albania meridionale e la Grecia (Isole Ionie, Grecia Occidentale e Peloponneso).