Il mare di Catania - Cruciverba

Il Catania Società Sportiva Dilettantistica a r.l., meglio noto come Catania, è una società calcistica italiana con sede nella città di Catania. Milita in Serie D, quarta divisione del campionato italiano di calcio. Nella stagione 2023-2024 militerà in Serie C.

Il mar Ionio (in greco: ao, Iónio Pélagos) è un bacino del mar Mediterraneo orientale, situato tra la Sicilia, l'Italia meridionale (Puglia, Basilicata e Calabria), l'Albania meridionale e la Grecia (Isole Ionie, Grecia Occidentale e Peloponneso).