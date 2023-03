Marcel romanziere - Cruciverba

Il romanzo è un genere della narrativa scritto in prosa. Origini e caratteristiche fondanti del romanzo sono argomento di dibattito tra gli studiosi. Certamente si può affermare che una premessa importante del romanzo moderno è da individuare nella prima produzione in lingua d'oïl (XI secolo): le narrazioni in versi di questa tradizione, sia che recuperassero temi greco-romani sia che rielaborassero temi cavallereschi (cicli bretone e carolingio), venivano indicate già allora con il ...

Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['prust]; in francese: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[masl pust]; Parigi, 10 luglio 1871 – Parigi, 18 novembre 1922) è stato uno scrittore, saggista e critico letterario francese, la cui opera più nota è il monumentale romanzo Alla ricerca del tempo perduto (À la recherche du temps perdu) pubblicato in sette volumi tra il 1913 e il 1927.