Ha mansioni di controllo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha mansioni di controllo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ISP

Significato/Curiosita : Ha mansioni di controllo

Essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [...] ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. in caso di modifica degli... In isp) intesa sanpaolo – istituto bancario italiano italia sovrana e popolare – lista elettorale populista, sovranista ed euroscettica italiana isp –...