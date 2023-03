Luogo in cui si amministra la giustizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo in cui si amministra la giustizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIBUNALE

Soluzione e Curiosità per: Luogo in cui si amministra la giustizia Il ministero è, nell'ordinamento Italiano, la struttura di vertice dell'Amministrazione statale preposta ad amministrare un determinato settore della pubblica amministrazione. Tribunale è un termine usato genericamente per riferirsi tanto al luogo o l'edificio dove operano gli appartenenti all'autorità giudiziaria, quanto a un organo giurisdizionale, per lo più collegiale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

