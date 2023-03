Luoghi per spettacoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luoghi per spettacoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEATRI

Soluzione e Curiosità per: Luoghi per spettacoli Il Cirque du Soleil è un'impresa internazionale di entertainment live e media, fondata a Montreal nel 1984, principalmente basata su produzione di sofisticati spettacoli circensi, sia itineranti sia per luoghi fissi appositamente edificati, nonché in forme di eventistica speciale. Nell'arco di 36 anni ha ideato, prodotto, distribuito e rappresentato spettacoli a circa 180 milioni di spettatori dal vivo, in 450 città di 90 Paesi dei cinque continenti. Il gruppo è inoltre titolare del ... Un teatro è un luogo, spesso un edificio, il cui uso specifico è ospitare rappresentazioni teatrali o altri generi di spettacolo, come concerti ed eventi musicali, letture di poesie, spettacoli di danza, allestimenti di opere liriche (teatro d'opera). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Luoghi per spettacoli : luoghi; spettacoli; Ne soffre chi ha paura dei luoghi chiusi luoghi dove tutto prende la giusta piega luoghi ove non mancano gli ammalati Non conoscono i luoghi I luoghi su Internet Antichi spettacoli di cavalieri Locale per spettacoli Serie di spettacoli spettacoli meccanici natalizi: presepi __ Serie di spettacoli operistici Cerca altre Definizioni