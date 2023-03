La lotta giapponese per i più corpulenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lotta giapponese per i più corpulenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SUMO

Soluzione e Curiosità per: La lotta giapponese per i piu corpulenti Vicky il vichingo ( Chiisana Viking Vikke, lett: "Il piccolo Vicke il vichingo") (titolo originale tedesco Wickie und die starken Männer, lett: "Wickie e gli uomini forzuti") è una serie anime giapponese-tedesca coprodotta da Taurus Film, ZDF, ORF, Zuiyo Eizo e Mushi Production nel 1974 ispirata da una serie di libri per bambini degli anni sessanta dello scrittore svedese ... Il sumo ( sumo, lett. "strattonarsi", pron. Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/smo/) è una forma di lotta (combattimento corpo a corpo) nella quale due sfidanti si affrontano con lo scopo di atterrare o estromettere l'avversario dalla zona di combattimento detta dohyo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

