Liquore per torte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquore per torte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RUM

Soluzione e Curiosità per: Liquore per torte La torta co' bischeri è un dolce tipico di Pontasserchio, frazione del comune di San Giuliano Terme, e Vecchiano. Il rum (in francese rhum, in spagnolo ron; in italiano raramente rumme) è l'acquavite ottenuta dalla distillazione della melassa della canna da zucchero o del suo succo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Liquore per torte : liquore; torte; Aromatizza l ouzo, il liquore greco Un forte liquore sardo liquore come il centerbe Bosco di piante da aroma o liquore Un liquore tipico della penisola sorrentina Sono torte in miniatura Modello per sfornare torte __ torte, dolce austriaco Un liquore per le torte Riveste certe torte Cerca altre Definizioni