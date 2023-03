Lido sabbioso - Cruciverba

Lido degli Estensi (I Estìns nel dialetto locale) è una località balneare insulare della provincia di Ferrara appartenente ai sette Lidi di Comacchio. Il lido degli Estensi è il più turistico dei Sette Lidi di Comacchio detti anche lidi ferraresi, e porta il nome della famiglia degli Estensi che a lungo governarono Ferrara.

L'arenile è una parte della spiaggia. Ne consegue la facoltà per tutti di transitarvi e l'obbligo, per chi ha una concessione per uno stabilimento balneare, di permettere l'accesso gratuito all'arenile da parte di chiunque lo desideri; ne consegue altresì il divieto, per chi lo attraversa, di sostarvi o di ingombrare il passaggio.