Leggendario giustiziere mascherato - Cruciverba

Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles è un film d'animazione diretto da Jake Castorena, che funge da crossover tra i personaggi di Batman e delle Tartarughe Ninja. È l'unico film realizzato in collaborazione con la Warner Bros. Animation e la Nickelodeon, e alla sua pubblicazione venne accompagnata una miniserie a fumetti in sei parti, Batman/Tartarughe Ninja.

Zorro (Volpe in lingua spagnola) è un personaggio immaginario creato nel 1919 dallo scrittore pulp Johnston McCulley, che appare in opere ambientate nel Pueblo di Los Angeles ai tempi della California spagnola (1769-1821). È tipicamente ritratto come un affascinante vigilante mascherato che difende la gente comune e le popolazioni indigene contro funzionari corrotti e tirannici e altri cattivi. Il suo caratteristico costume tutto nero include un mantello, un cappello noto come sombrero cordobés e una maschera che gli copre la metà superiore del viso.