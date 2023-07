Un lavoratore di tessuti nella Firenze medievale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un lavoratore di tessuti nella Firenze medievale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LINAIOLO

Significato/Curiosita : Un lavoratore di tessuti nella firenze medievale

Cercando di recuperare l'originaria struttura medievale. ponte ciuffaldino (o ciuffardino) (distrutto) antico ponte medievale a cui si accedeva da via di san... L'arte dei linaioli e rigattieri è stata una delle arti minori delle corporazioni di arti e mestieri di firenze. la corporazione nacque nel 1291 dall'unione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

